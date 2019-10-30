Свитолина досрочно вышла в полуфинал Итогового турнира, обыграв экс-первую ракетку мира

Ведущая украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу во втором матче Итогового турнира WTA в Шэньчжэне, в котором ее соперницей была экс-первая ракетка мира румынка Симона Халеп.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Элины. Вторая победа подряд в двух сетах позволила украинке досрочно выйти в полуфинал соревнований.

Поединок продолжался 1 час 37 минут. Украинка сходу завладела инициативой в матче, с первой же попытки сделав брейк. В середине первой партии Халеп восстановила ничейный счет, однако концовка партии была вновь за Свитолиной, которая идеально провела гейм на чужой подаче, выиграв его "под ноль" - 7:5. Во второй партии румынская теннисистка не смогла избавиться от ошибок в своей игре, которыми умело пользовалась Элина, доведя матч до уверенной победы.

Новости Свитолина одержала невероятную победу на старте Итогового турнира

Напомним, что в первом туре Свитолина также в двух сетах победила чешку Каролину Плишкову. Теперь на ее счету две победы и третий матч в Фиолетовой группе с победительницей US Open-2019 канадкой Бьянкой Андрееску не будет иметь большого турнирного значения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина является действующей чемпионкой Итогового турнира, выиграв его в 2018 году.

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