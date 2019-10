Свитолина досрочно вышла в полуфинал Итогового турнира, обыграв экс-первую ракетку мира

Ведущая украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу во втором матче Итогового турнира WTA в Шэньчжэне, в котором ее соперницей была экс-первая ракетка мира румынка Симона Халеп.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Элины. Вторая победа подряд в двух сетах позволила украинке досрочно выйти в полуфинал соревнований.

👏👏 @ElinaSvitolina defeats Halep in two dramatic sets, 7-5, 6-3, at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/aj5zCa596g