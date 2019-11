Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина стала вице-чемпионкой Итогового турнира WTA Finals, который проходил в китайском Шэнчьжэне.

25-летняя одесситке не удалось отстоять титул действующей чемпионки. Финальный матч против первой ракетки мира Эшли Барти из Австралии завершился со счетом 4:6, 3:6.

That's the match and the title!@ashbarty beats Svitolina 6-4, 6-3 to win the Billie Jean King Trophy at the @SHISEIDO_corp @WTAFinals Shenzhen! pic.twitter.com/eiiiXs84rY