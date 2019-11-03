Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина стала вице-чемпионкой Итогового турнира WTA Finals, который проходил в китайском Шэнчьжэне.

25-летняя одесситке не удалось отстоять титул действующей чемпионки. Финальный матч против первой ракетки мира Эшли Барти из Австралии завершился со счетом 4:6, 3:6.

Свитолина

That's the match and the title!@ashbarty beats Svitolina 6-4, 6-3 to win the Billie Jean King Trophy at the @SHISEIDO_corp @WTAFinals Shenzhen! pic.twitter.com/eiiiXs84rY — WTA (@WTA) November 3, 2019

Матч начался в невысоком темпе, где обе теннисистки подолгу разыгрывали свои мячи. Свитолина очень глубоко играла в защите, не позволяя Барти контратаковать. 23-летняя австралийка заметно уступала в длинных розыгрышах, но действовала крайне агрессивно, набирая большинство очков винерсами.

Барти

При счете 4:4 Свитолина упустила отличный шанс взять брейк, а в следующем гейме сделала несколько невынужденных ошибок и проиграла сет.

Дебют второй партии был за украинкой, которая смогла поменять ситуацию на корте, захватила инициативу и сделала брейк, но развить успех ей не удалось. Эшли достаточно просто взяла подачу Свитолиной.

Барти

Барти доставала просто невероятные мячи, и несмотря на брейк украинки в 6-м гейме, перелома в матче не наблюдалось. Напор и мощь первой ракетки мира превосходили атакующие действия нашей соотечественницы и принесли ей заслуженную победу.

Свитолина

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Как сообщал OBOZREVATEL, Элина в 1/2 финала на отказе в третьем сете прошла Белинду Бенчич из Швейцарии. Счет встречи на момент остановки матча - 5:7, 6:3, 4:1 в пользу украинки.

На турнире Свитолина победила во всех матчах группы, не проиграв ни единого сета, что позволило ей занять 1-е место в фиолетовой группе.

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