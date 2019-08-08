Стало плохо: Свитолина на жилах пробилась в следующий круг турнира в Торонто

Украинская теннисистка Элина Свитолина стартовала с победы на престижном турнире серии Premier 5 в Торонто. Во втором круге она в трех сетах обыграла чешку Катерину Синякову – 6:3, 3:6, 6:3.

Поединок, продлившийся ровно два часа, оказался весьма сложным для украинки. Так, например, после первого выигранного сета Элина взяла медицинский тайм-аут – ее беспокоила поясница. Вторая партия проходила уже в другом ключе. Чешка заиграла лучше и сравняла счет по сетам – 1:1.

Элина Свитолина

В решающей партии Элина в очередной раз проверила нервы болельщиков на прочность. Теннисистки по очереди теряли свои подачи, однако после счета 3:3 Элина все же взяла три гейма подряд и праздновала победу.

В третьем круге за выход в четвертьфинал Свитолина сразится со швейцаркой Белиндой Бенчич (№12 в рейтинге WTA).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Элина Свитолина попала в список топ-10 самых богатых спортсменок мира журнала Forbes.

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