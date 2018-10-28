Стало известно, сколько заработала Свитолина за победу в Итоговом турнире

Украинская теннисистка Элина Свитолина, выиграв финальный поединок на Итоговом турнире WTA в Сингапуре, заработала 2,95 миллиона долларов и 1500 очков в рейтинг WTA.

Благодаря этому украинка закончит год на четвертой позиции в мировой классификации и установит не только личный рекорд, но и лучшее достижение в истории украинского тенниса, сообщает sport.ua.

Элина Свитолина

Отметим, что за весь сезон вплоть до Итогового турнира Свитолина заработала чуть менее $2,9 млн. Финалистка Слоан Стивенс заработала $1,2 млн и 1080 очков в рейтинг.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина призналась, что победа на Итоговом турнире в Сингапуре должна повысить ее статус. Украинка довольна, что ей больше не придется ничего никому доказывать.