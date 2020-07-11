Стаховскому очень жаль Усика и Ломаченко из-за России: нужно было больше книг читать

Первой ракетке Украины Сергею Стаховскому очень жаль, что Усик и Ломаченко не хотят читать больше книг и разных международных изданий, чтобы изменить свою позицию по поводу России.

Теннисист удивлен, что люди, которые имеют такой широкий кругозор, путешествуют по миру, и видят жизнь за границей, имеют такое мышление.

"Мне очень жаль таких людей, потому что нужно было больше читать книг, читать международную прессу. Как-то интересоваться географией и историей своей страны, чтобы потом мышление было более-менее адекватным. В этом наибольшая проблема", – сказал теннисист в эфире радио "Новое время".

По словам Стаховского, он не понимает, как боксеры могут рассказывать про мир, когда на самом деле Русская православная церковь является политическим инструментом.

"Мы понимаем, что РПЦ не отделена от государства и это реальная политическая сила, которая поддерживает позицию агрессора. А мы будем рассказывать, что это все фигня, например, что коронавирус – фигня, и надо идти молиться... Ну да, окей", – подытожил спортсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая Усика и Ломаченко внесли в базу "Миротворец" за "участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страны-агрессора) и манипуляции общественно значимой информацией".