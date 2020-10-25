Стаховский: трудно смириться с назначением Луческу в "Динамо"

Украинский теннисист Сергей Стаховский заявил, что является противником назначения главным тренером "Динамо" Мирчи Луческу.

Спортсмен понимает поклонников киевлян, которые неоднозначно отнеслись к такому решению руководства "бело-синих".

"И я их понимаю. Мне с этим назначением тоже трудно смириться. Человек, который, выражаясь дипломатично, не слишком уважительно относился к нашему клубу, ныне стал его тренером. Но при этом меня где-то радует, что Луческу дает определенный результат. Стою на позициях, что игроки и тренеры – временные. А клуб – вечный. Поэтому стараюсь относиться с пониманием. Не могу сказать, что буду каждую минуту волноваться и покупать билеты на все матчи, чтобы посмотреть на Мистера. Но команду поддерживать буду, – цитирует Стаховского Главком.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Стаховский отметил, что 73% населения Украины проголосовало за Владимира Зеленского, так как каждый хотел поверить в сказку, что чудо возможно.