Стаховский про Зеленского: хотели поверить в сказку, но новые лица немного разочаровывают

Знаменитый украинский теннисист Сергей Стаховский считает, 73% населения Украины проголосовало за Владимира Зеленского, так как каждый хотел поверить в сказку, что чудо возможно.

По мнению 192-й ракетки мира, в нашей жизни уже столько негатива в контексте политиков, что люди решили ухватиться за что-то невероятное.

"Но сейчас уже видно, что новые лица немного разочаровывают. Хотя в целом считаю, что результат этих выборов чрезвычайно крутой. В Украине людей еще не настолько загнали, они продолжают верить и хотят перемен. Да, мы ошибаемся, но в отличие от России или Беларуси у нас есть выбор. У наших соседей такой привилегии нет", - цитирует спортсмена Главком.

Ранее Стаховский признался, что ему очень жаль, что Усик и Ломаченко не хотят читать больше книг и разных международных изданий, чтобы изменить свою позицию по поводу России.

Теннисист был удивлен, что люди, которые имеют такой широкий кругозор, путешествуют по миру, и видят жизнь за границей, имеют такое мышление.