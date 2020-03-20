Украинский теннисист Сергей Стаховский заявил, что закрытие границ государств из-за коронавируса уже не поможет остановить его распространение.

"То, что сейчас закрываются страны и границы – сюр. Все понимают, что мы делаем это из-за Италии. Она равнодушно отнеслась к этой ситуации, а сейчас уже поздно что-то делать. Потому это не закончит миграцию вируса, а лишь замедлит ее. Это даст время, чтобы найти или вывести вакцину или противодействие этому вирусу", – сказал Стаховский в интервью информагентству Tribuna.

Сергей Стаховский УНИАН

Он также добавил, что не впадает в панику, но стал значительно чаще мыть руки и ограничил круг общения.

"Не паникую, но вдвое или втрое чаще мою руки. Общаюсь с теми же людьми, с которыми общался раньше. Есть ограничения и в семье. Но я нахожусь в группе людей, которая при получении коронавируса является наименее рискованной. Это очень опасная болезнь для пожилых людей – например, для моей бабушки. Об этом надо думать и уважать, делать какие-то ограничения", – рассказал теннисист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Стаховский снова наехал на украинского боксера Александра Гвоздика за его высказывания об Украине.

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