Стаховский победил на Уимблдоне в пятисетовом триллере

Украинец Сергей Стаховский выиграл в драматичном матче первого круга у португальского теннисиста Жоао Соузы на стартовавшем сегодня Уимблдоне.

Новости Стаховский выиграл престижный турнир в Англии

Стаховский достаточно легко взял первые два сета - 6:3, 6:3 . Однако в третьем - португалец смог переломить ход игры и , буквально "выгрыз" победу - 7:5. В четвертой партии борьбы вообще не получилось-6:1 и Соуза сравнивает счет по сетам. Казалось, что шансов на победу в матче у Стаховского уже нет, но украинский теннисист смог собраться , взял подачу соперника и довел сет до победы-6:4 а вместе с ним и матч (3:2).

Во втором круге украинца ждет одиннадцатый сеяный Сэм Куэрри. Счет личных встреч - 3:1 в пользу американца.