"Смотрю с опаской": обидчица Свитолиной рассказала о "плохих новостях и негативе" от Украины

Российская теннисистка, 42-я ракетка мира Вероника Кудерметова после победы на московском Кубке Кремля над украинкой Элиной Свитолиной высказалась о своем отношении к Украине.

Вероника Кудерметова sport24.ru

"На самом деле, если быть откровенным, до всех этих событий у меня было хорошее и нормальное мнение про Украину, что там нормальные люди, все хорошо. Но когда все это началось, когда появлялись плохие новости и был негатив, то, действительно, внутри что-то меняется, начинаешь на все это смотреть с опаской. На подсознательном уровне уже все по-другому", - приводит слова Кудерметовой Sport24.

При этом она отметила, что во время матча со Свитолиной не думала об отношениях России и Украины.

Напомним, во втором круге Кудерметова сенсационно обыграла Свитолину, которая была посеяна на турнире под первым номером, со счетом 6:2, 1:6, 7:5. Это первая победа в карьере 22-летней россиянки над теннисистками из топ-5.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед стартом Кубка Кремля в Москве Элина Свитолина заявила, что надеется проводить больше времени со своим возлюбленным Гаэлем Монфисом.

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