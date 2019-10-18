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18 октября • обновлено в 17:52
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"Смотрю с опаской": обидчица Свитолиной рассказала о "плохих новостях и негативе" от Украины

2.7т Читать материал на украинском

Российская теннисистка, 42-я ракетка мира Вероника Кудерметова после победы на московском Кубке Кремля над украинкой Элиной Свитолиной высказалась о своем отношении к Украине.

Вероника Кудерметова

Вероника Кудерметова

sport24.ru

"На самом деле, если быть откровенным, до всех этих событий у меня было хорошее и нормальное мнение про Украину, что там нормальные люди, все хорошо. Но когда все это началось, когда появлялись плохие новости и был негатив, то, действительно, внутри что-то меняется, начинаешь на все это смотреть с опаской. На подсознательном уровне уже все по-другому", - приводит слова Кудерметовой Sport24.

При этом она отметила, что во время матча со Свитолиной не думала об отношениях России и Украины.

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Напомним, во втором круге Кудерметова сенсационно обыграла Свитолину, которая была посеяна на турнире под первым номером, со счетом 6:2, 1:6, 7:5. Это первая победа в карьере 22-летней россиянки над теннисистками из топ-5.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед стартом Кубка Кремля в Москве Элина Свитолина заявила, что надеется проводить больше времени со своим возлюбленным Гаэлем Монфисом.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Персона
Элина Свитолина
Место
Россия Москва
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Комментарии
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
К сожалению адекватные украинцы довольно пассивны - они работают добиваются уюта в своей семье и к отношению к близким … и молча смотрят как неадекваты (мразота) портит им жизнь...
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2
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Девушка интеллигентная, очень мягко все высказала
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70rus xxx
70rus xxx
Вероника,зачем обращать внимание на иди.отов?Надеюсь,не все такие на украине.
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