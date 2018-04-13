"Шл*ха!" Шарапову затравили в сети из-за русского языка

Звезда мирового тенниса Мария Шарапова попала под шквал негодования российских болельщиков из-за своего постав в социальной сети Instagram. Соотечественники спортсменки затравили ее из-за фото на фоне кроссовок гигантского размера, которое она подписала на английском языке.

"Рассматриваем архивы Кортеса, анализируем будущие проекты знаковых кроссовок 72-го. Элегантный и шикарный – он наверняка получит одобрение нынешней культуры", – написала Мария.

В комментариях Шарапову призвали писать по-русски и едко отметили, что все идет к завершению карьеры. Пользователи также отреагировали и на само фото. "Это неуважения к своему народу. Пиши по-русски, шл*ха", "Прям ваш размерчик, Маша", "Я смотрю, кроссовки Николая Валуева готовы", "Ну что, Мария, финишная прямая...?!" – пишут фанаты Шараповой.

Как сообщал "Обозреватель", лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина похвасталась сексуальным фото в Instagram.