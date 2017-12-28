Шарапова в пролете: в России сделали лучшую теннисистку Украины лицом крупного турнира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина внезапно стала лицом крупного теннисного турнира в Москве WTA Internatonal, призовой фонд которого составит 750 тысяч долларов.

Примечательно, что организаторы разместили на официальном постере соревнований четырех теннисисток, среди которых три россиянки - Елена Веснина, Наталья Вихлянцева и Анастасия Потапова. При этом там не нашлось места экс-первой ракетке мира Марии Шараповой, которая по праву считается главной теннисной звездой РФ.

Фотографию постера опубликовал директор московского турнира Александр Островский на своей странице в Twitter.

Новости Знаменитая украинская теннисистка очаровала фанатов своим полуобнаженным фото в бикини

Отметим, что в календаре WTA новый турнир в Москве заменит грунтовые соревнования в шведском Бостаде.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что украинская теннисистка разгромила россиянку в финале престижного турнира.