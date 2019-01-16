Шарапова угодила в эпичный курьез на Australian Open: момент попал на видео

Российская звезда тенниса Мария Шарапова оказалась в эпицентре забавного эпизода во время Открытого чемпионата Австралии – Australian Open.

Спортсменка направлялась на корт, чтобы выйти на поединок против соперницы из Швеции Робекки Петерсон. Проходя в подтрибунных помещениях арены, россиянка столкнулась с удивительными действиями секьюрити. Одна из сотрудниц службы безопасности попросту не узнала Шарапову и потребовала от нее пропуск.

Мария Шарапова Instagram Марии Шараповой

Новости Московская теннисистка угодила в позорный скандал на Australian Open

Security not quite familiar with Maria Sharapova it seems #AusOpen pic.twitter.com/29BFPOYRvo — John Horn (@SportsHorn) 16 января 2019 г.

Удивительно, но Мария никак не отреагировала на просьбу и принялась обниматься с кем-то из знакомых, заставив охранницу в недоумении развести руками.

Отметим, что Шарапова добыла уверенную победу над Петерсон – 6:2, 6:1 – и вышла в третий круг соревнований.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая ракетка Украины Элина Свитолина после стартовой победы на Australian Open озадачила одного из фанатов своим фото в короткой юбке.

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