Шарапова угодила в эпичный курьез на Australian Open: момент попал на видео

Российская звезда тенниса Мария Шарапова оказалась в эпицентре забавного эпизода во время Открытого чемпионата Австралии – Australian Open.

Спортсменка направлялась на корт, чтобы выйти на поединок против соперницы из Швеции Робекки Петерсон. Проходя в подтрибунных помещениях арены, россиянка столкнулась с удивительными действиями секьюрити. Одна из сотрудниц службы безопасности попросту не узнала Шарапову и потребовала от нее пропуск.

Security not quite familiar with Maria Sharapova it seems #AusOpen pic.twitter.com/29BFPOYRvo