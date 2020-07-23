Шарапова рассказала о последствиях дисквалификации

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что после дисквалификации ей пришлось удалить все приложения соцсетей, чтобы защитить себя от осуждения.

Спортсменка боялась, что иначе она может сойти сойти с ума.

"Это меня расстроило, было неприятно чувствовать себя такой маленькой. Мне было больно и неприятно. Я хотела, чтобы ко мне проявили уважение", – заявила Шарапова в интервью Puntodebreak.

Она добавила, что ей было сложно смириться с тем, что она не будет играть долгое время.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2016 года Шарапова призналась, что провалила допинг-тест во время Australian Open. Первая ракетка России созвала в Лос-Анджелесе экстренную пресс-конференцию, на которой рассказала, что у нее в организме нашли запрещенный препарат мельдоний.

В качестве наказания Мария была дисквалифицирована сроком на 2 года.

6 февраля 2020 года пятикратная победительница турниров Большого шлема объявила о завершении карьеры в возрасте 32 лет.