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29 сентября • обновлено в 19:18
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Шарапова отказалась выступать в Москве

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Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась принимать участие в Кубке Кремля, который состоится в Москве с 12 по 20 октября.

Мария Шарапова

Мария Шарапова

Об этом рассказала сама теннисистка, отвечая на вопросы подписчиков в своем Instagram. Вместо российских соревнований Шарапова выступит на турнире в Люксембурге, который пройдет в те же дни. Спортсменка также отметила, что ее участие на турнире в Линце (Австрия) находится под вопросом из-за физического состояния.

"Все ещё не знаю, буду ли готова. Только начала подавать сегодня", — написала Шарапова.

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Ранее Шарапова снялась с Wimbledon из-за травмы предплечья. Спортсменка заявила, что рассчитывает до конца сезона принять участие ещё в нескольких крупных турнирах.

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Мария Шарапова
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
В мокшу никто не хочет.
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