Шарапова отказалась играть на турнире в России

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова приняла решение отказаться от выступления на турнире в Санкт-Петербурге.

В матче второго круга россиянка должна была сразиться с соотечественницей Дарьей Касаткиной, однако не вышла на корт из-за травмы. Шарапова заявила, что испытывает проблемы с плечом. "Дела сейчас так себе. Я уже много месяцев работаю над тем, чтобы избавиться от неприятных ощущений, но пока не удается восстановиться на 100%", – приводит слова Марии "Евроспорт".

Мария Шарапова

Unfortunately, Maria Sharapova has withdrawn from the @Formula_TX due to a right shoulder injury. We wish her all the best in her recovery!



As a result, @DKasatkina moves directly into the quarterfinals — WTA Russians (@WTArussians) 30 января 2019 г.

Отметим, что на первом турнире сезона серии Большого шлема Australian Open Шарапова дошла до четвертого круга, где проиграла хозяйке кортов Эшли Барти.

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