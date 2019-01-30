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Шарапова отказалась играть на турнире в России

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Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова приняла решение отказаться от выступления на турнире в Санкт-Петербурге.

В матче второго круга россиянка должна была сразиться с соотечественницей Дарьей Касаткиной, однако не вышла на корт из-за травмы. Шарапова заявила, что испытывает проблемы с плечом. "Дела сейчас так себе. Я уже много месяцев работаю над тем, чтобы избавиться от неприятных ощущений, но пока не удается восстановиться на 100%", – приводит слова Марии "Евроспорт".

Мария Шарапова

Мария Шарапова

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Отметим, что на первом турнире сезона серии Большого шлема Australian Open Шарапова дошла до четвертого круга, где проиграла хозяйке кортов Эшли Барти.

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Тема
WTA
Персона
Мария Шарапова
Место
РоссияСанкт-Петербург
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