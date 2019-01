Шарапова отказалась играть на турнире в России

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова приняла решение отказаться от выступления на турнире в Санкт-Петербурге.

В матче второго круга россиянка должна была сразиться с соотечественницей Дарьей Касаткиной, однако не вышла на корт из-за травмы. Шарапова заявила, что испытывает проблемы с плечом. "Дела сейчас так себе. Я уже много месяцев работаю над тем, чтобы избавиться от неприятных ощущений, но пока не удается восстановиться на 100%", – приводит слова Марии "Евроспорт".

Unfortunately, Maria Sharapova has withdrawn from the @Formula_TX due to a right shoulder injury. We wish her all the best in her recovery!



As a result, @DKasatkina moves directly into the quarterfinals