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4 апреля • обновлено в 15:18
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Шарапова опубликовала свой номер телефона и обратилась с просьбой

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Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова предложила болельщикам писать ей смс.

"Всем привет! Сейчас мы все на самоизоляции, приходится дистанцироваться. Поэтому я хочу, чтобы вы рассказали, что думаете. Вот какая идея: на самом деле я хочу, чтобы вы написали, что думаете, потому что у меня есть номер, который появится на экране и на который можно отправить сообщение (310-564-7981). И, говоря о сообщении, я имею в виду, что оно придет прямо на телефон, который сейчас я держу в руках, снимая видео. Так что пишите и ждите ответа. Вперед" – попросила пятикратная чемпионка "Больших шлемов".

В подписи к посту она добавила, что предлагает болельщикам рассказать, как у них дела, задать вопросы или, например, прислать рецепты.

Позже в сторис Шарапова объяснила, что пока может ответить только подписчикам из США и Канады, но, когда получится, свяжется с жителями других стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 февраля Шарапова объявила о завершении карьеры в возрасте 32 лет. Позже Мария объяснила причины такого поступка.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Мария Шарапова
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