Шарапова опозорилась на Wimbledon

Российская теннисистка Мария Шарапова завершила выступления на знаменитом английском турнире Wimbledon.

Уже в первом круге 32-летняя Шарапова позорно уступила француженке Полин Пармантье, снявшись при счете 6:4, 6:7(4), 0:5.

Матч продолжался 2 часа 16 минут. Во втором сете Шарапова подавала на матч при счете 5:3 и была в двух очках от победы. После проигранной на тай-брейке партии Мария не смогла собраться, а при счете 0:5 решила отказаться продолжать поединок.

Sharapova served at 6-4, 5-3.

Parmentier broke and took the second set.

One way traffic from there...@PPauline86 defeats Sharapova 4-6, 7-6(4), 5-0 (ret.)

Maria hasn't won a match here in 4 years.#Wimbledon pic.twitter.com/rp5YM3uFWe