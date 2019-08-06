Шарапова опозорилась на турнире в Канаде

Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова уже в первом круге вылетела из турнира категории Premier 5 в Торонто (Канада).

В 1/32 финала Шарапова уступила эстонке Анетт Контавейт — 4:6, 6:3, 6:4. Мария вела с брейком во втором сете — 2:1, а при счёте 2:2 у неё было 5 брейк-пойнтов, включая тройной.

Матч продлился 2 часа 41 минуту. Шарапова 7 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и использовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Контавейт 1 эйс, 6 двойных и 4 брейк-пойнта из 12.

В комментариях болельщики разнесли россиянку за такой результат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле Мария также в первом круге вылетела со знаменитого Wimbledon.

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