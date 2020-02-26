Знаменитая российская теннисистка пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова объявила о завершении карьеры в возрасте 32 лет.

"Как можно оставить позади то, что было для вас единственной жизнью, о которой вы знали? Как можно попрощаться с кортами, на которых ты тренировался с самого детства, с любимой игрой, со спортом, который помог тебе найти семью, и с болельщиками, которые поддерживали тебя на протяжении 28 лет? У мене еще нет такого опыта, поэтому прошу меня извинить. Теннис – я говорю тебе "Прощай"", – заявила россиянка в эксклюзивном интервью изданию Vogue.

Мария Шарапова

В прощальной речи Шарапова оглядывается на свою карьеру, начиная с самого детства и заканчивая моментами, как, к примеру, на US Open-2019, когда она начала понимать, что ее тело становится помехой к достижению наивысших результатов.

Она является пятикратной победительницей турниров Большого шлема, выиграв Australian Open (2008), Roland Garros (2012, 2014), Wimbledon (2004) и US Open (2006). На ее счету также 36 побед в турнирах серии WTA и 4 соревнованиях ITF.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая ракетка Украины Элина Свитолина и Мария Шарапова провели совместную тренировку перед стартом US Open-2018, собрав вокруг немалое количество зрителей.

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