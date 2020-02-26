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26 февраля • обновлено в 22:52
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Шарапова назвала причину завершения карьеры

2.6т
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Российская теннисистка Мария Шарапова призналась, что закончила карьеру после новости о гибели баскетболиста Коби Брайанта.

Мария Шарапова

Мария Шарапова

"Я летела домой в Лос-Анджелес из Австралии. Мы договорились о встрече. Крушение вертолета произошло за три дня до нее. Коби был хорошим советчиком на протяжении всей моей карьеры. Думаю, что на нашем пути мы кажемся себе более важными, чем сама жизнь, – просто из-за того, что мы делаем. Но каждый из нас невероятно хрупок. И иногда случается что-то, что открывает нам глаза на то, что действительно ценно. Так что это был тот момент, после которого я крепко задумалась о будущем", – сказала Шарапова в интервью The New York Times.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Мария Шарапова
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