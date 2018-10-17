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Сенсационная украинская теннисистка стала лучшей в рейтинге WTA

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Украинская теннисистка Даяна Ястремская стала лучшей в рейтинге Женской теннисной ассоциаций среди спортсменок, родившихся в 2000-х. 18-летняя украинка на прошлой неделе выиграла престижный турнир в Гонконге с призовым фондом 750 000 $.

После сенсационной победы наша спортсменка поднялась со 102-й на 66-ю строчку всемирного рейтинга. Помимо родившейся в 2000-м Ястремской в сотню лучших теннисисток мира вошли Анастасия Потапова, Ольга Данилович и Аманда Анисимова, сообщает Tribuna.com.

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

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Напомним, что благодаря результату Каролины Плишковой на Кубке Кремля Элина Свитолина квалифицировалась на Итоговый турнир в Сингапуре.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даяна Ястремская своей внешностью вызвала фурор среди любителей тенниса.

Персона
Даяна Ястремская
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