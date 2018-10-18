Сенсационная украинская теннисистка разгромила россиянку на крупном турнире в Люксембурге

Юная украинская теннисистка Даяна Ястремская добыла легкую победу над россиянкой Маргаритой Гаспарян на крупном турнире в Люксембурге, с призовым фондом 250 тысяч долларов. 18-летняя одесситка чуть более чем за час обыграла соперницу в двух партиях – 6:1, 6:4.

Соперницы провели на корте 62 минуты. За это время Даяна один раз подала навылет и совершила три двойные ошибки. Украинка великолепно смотрелась на первой подаче, на которой выиграла 80% очков.

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За путевку в финал Ястремская сразится с Белиндой Бинчич из Швейцарии, которая занимает 47 строчку в мировом рейтинге.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даяна Ястремская добыла сенсационную победу на турнире в Гонконге, отомстив в финале обидчице первой ракетке Украины Элины Свитолиной.