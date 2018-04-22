Сборная России опозорилась на Кубке Федерации и вылетела из элиты

Женская сборная России по теннису потерпела поражение в матче плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации со сборной Латвии со счетом 1:3. Российская команда в сезоне-2019 впервые с 1997 года будет выступать в региональной зоне соревнований — европейско-африканской.

В Кубке Федерации на этом уровне команды делятся на группы по три-четыре команды и проводят несколько матчей подряд в одном городе. Каждая встреча состоит из трёх матчей — две одиночки и пара.

Затем победители двух групп встречаются друг с другом за право сыграть в плей-офф второй Мировой группы.

В комментариях болельщики не стесняются в выражениях, оценивая такой позор.

Напомним, что ранее мужская сборная России опозорилась на Кубке Дэвиса и вылетела из элиты мирового тенниса