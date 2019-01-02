С Марией Шараповой отказались играть на крупном турнире

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжене, после того как ее соперница Синьюй Ван не смогла продолжить матч из-за травмы.

Мария Шарапова

При счете 7:6 (7:4), 2:5 китаянка получила повреждение ноги и отказалась продолжать игру с Шараповой. К этому моменту теннисистки провели на корте 1 час 47 минут. Шарапова исполнила пять эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. Ван дважды подала навылет, реализовала два брейк-пойнта и допустила восемь двойных ошибок.

Этот матч стал для Шараповой вторым в новом сезоне. В первом поединке турнира в Шэньчжене она обыграла представительницу Швейцарии Тимю Бачински (6:2, 7:6).

Травма Синьюй Ван

Травма Синьюй Ван

Травма Синьюй Ван

Шарапова — пятикратная победительница турниров серии "Большого шлема", серебряный призер Олимпиады в Лондоне. В прошлом году она приняла участие в 11 турнирах, вернувшись на корт после дисквалификации за употребление допинга и в первом же сезоне смогла вернуться в топ-25 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 года стало известно, что россиянка вероятнее всего, завершит карьеру в 2019 году.