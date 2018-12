Россию лишили крупного теннисного турнира

Крупный турнир Женской теннисной ассоциации Moscow River Cup со следующего сезона будет проходить за пределами территории России. Соревнования получили новое место проведение и название.

"Официально: мы получили одобрение Правления WTA на изменение местоположения турнира на Юрмалу (Латвия) в календаре WTA в 2019 году. Новое название турнира – Baltic Open", - написал на своей странице директор Moscow River Cup Александр Островский.

Officially - we’ve received WTA Board’s approval of the change of #MoscowRiverCup location request to Jurmala, Latvia for WTA 2019 Calendar. The new title of the tournament is Baltic Open and #onesgmteam will proceed to organize the event. pic.twitter.com/90aUkJiiHp