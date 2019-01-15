Россиянку сенсационно разгромили на старте Australian Open

Первый в году турнир Большого Шлема — Australian Open,с дебютных матчей начал преподносить неожиданности. Сильнейшая российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 10-е место в мировом рейтинге, сенсационно проиграла в первом раунде швейцарке Тимеи Бачински — 0:6, 3:6.

Касаткина уверенно начала матч против 145-й ракетки мира сразу поведя в счете 3:0, однак затем последовал полнейший провал — россиянка проиграла 12 геймов подряд и бесславно покидает турнир. Встреча продолжалась 55 минут.

Дарья Касаткина

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Леся Цуренко, занимающая 24-е место в мировом рейтинге в первом круге Australian Open без проблем обыграла россиянку Екатерину Александрову со счетом 6:4, 7:6.

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