Российскую теннисистку заподозрили в договорном матче на Roland Garros

Российскую теннисистку Яну Сизикову заподозрили в участии в договорном матче на Roland Garros.

В поединке первого раунда турнира представительница РФ в паре с американкой Мэдисон Бренгл играла против румынского дуэта, который состоял из Андреа Миту и Патриции-Марии Циг. Как сообщает издание Die Welt, несколько букмекерских компаний получили огромное количество ставок на победу румынок в пятом гейме второго сета. Точная их сумма не называется, но, по информации информагентства, речь идет о сотнях тысяч евро.

При счете 2:2 во второй партии на подачу вышла Сизикова. За гейм она сделала две двойных ошибки и один раз поскользнулась, и они с американкой проиграли, не набрав ни одного очка. Сам матч закончился победой румынок (7:6, 6:4). Полиция уже начала расследование инцидента.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Roland Garros, обыграв неудобную соперницу.