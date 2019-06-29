Российские теннисистки отказались играть на Wimbledon

Российские теннисистки Вера Звонарева и Евгения Родина, а также словачка Доминика Цибулкова снялись с розыгрыша знаменитого Wimbledon.

В основной сетке их заменят "лаки-лузеры" — американки Кристина Макхэйл, Лорен Дэвис и чешка Мари Бузкова.

Международный теннисный турнир, один из четырех турниров Большого шлема, с 1877 года проводящий большинство своих матчей на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, стартует 1 июля, а завершится 14 числа.

Действующей чемпионкой является немка Анжелика Кербер.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка пожизненно дисквалифицирована за организацию и участие в договорных матчах, а также оштрафована на 20 тысяч долларов.

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