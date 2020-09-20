Российская теннисистка разрыдалась во время матча и отказалась продолжать матч из-за травмы

Максим Иншаков Теннис 19:52, 20.09.2020 Обновлено: 19:52, 20.09.2020

Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела завершить матч третьего круга турнира категории Premier в Риме. На тай-брейке первого сета встречи с белоруской Викторией Азаренко россиянка побежала к укороченному после попадания в трос мячу и неудачно упала.

Виктория тут же бросилась помогать сопернице: принесла лёд в пакете, обтерла полотенцем, с помощью судьи довела до стула, помогла собрать вещи. Когда пришёл врач, плачущая Касаткина пожала Азаренко руку, досрочно завершив матч.

Как сообщал OBOZREVATEL, Новака Джоковича дисквалифицировали с US Open после удара мячом по судье. Позже сербский теннисист принес извинения за свое поведение, а главный арбитр турнира объяснил, почему было принято решение о дисквалификации первой ракетки мира.

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