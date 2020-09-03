Российская чемпионка Wimbledon снялась топлес

Чемпионка юниорского Wimbledon-2015 Софья Жук поразила своих подписчиков в Instagram, снявшись в эротической фотоcессии.

20-летняя теннисистка в кадре стоит в Майами топлес в джинсовых шортах и прикрывает обнаженную грудь руками.

"Потому что почему бы и нет?" – подписала пост Софья. Позже фотография была удалена.

Софья Жук снялась топлес Instagram Софьи Жук

Жук дважды выступала на взрослых турнирах "Большого шлема" и дважды вылетала в первом круге – на US Open-2017 и Roland Garros-2019.

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25-летняя уроженка бразильского Сан-Пауло разделась топлес, сняв это на камеру.

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