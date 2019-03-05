Роджер Федерер установил впечатляющее достижение мирового тенниса

Швейцарский теннисист Роджер Федерер завоевал сотый титул в карьере, обыграв в финале турнира в Дубае Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 6:4.

Лишь один человек до Федерера выиграл более сотни соревнований под эгидой ATP. Это Джимми Коннорс, завоевавший во времена своих выступлений 109 титулов. Американец блистал в туре с середины 1970-х до середины 1980-х годов, когда конкуренция в теннисе была существенно ниже.

"Сотый титул – абсолютная мечта, ставшая для меня реальностью. Я просто рад, что все еще здоров, что у меня есть такая замечательная команда, моя семья, которая так долго поддерживает меня. 109 титулов Коннорса? Если я доберусь до таких вершин, это будет замечательно, но я играю не для того, чтобы побить все рекорды. То, что сделал Джимми, – невероятное достижение, и он должен гордиться этим, как я горжусь многим, что я сделал", – прокомментировал свой успех швейцарец в интервью пресс-службы ATP.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Роджер разрыдался во время интервью, вспоминая своего тренера Питера Картера, погибшего в 2002 году в ДТП.

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