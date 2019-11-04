Рекорд Свитолиной: украинка установила невероятное достижение на Итоговом турнире

Несмотря на поражение в финале Итогового турнира WTA в Шэньчжэне (Китай), лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина заработала на этих соревнованиях свои рекордные призовые за карьеру.

Элина Свитолина (слева) стала вице-чемпионкой Итогового турнира WTA

Четыре подряд победы на турнире, включая три групповые встречи и полуфинал, позволили украинке получить чек на 2,4 млн долларов.

До этого рекордными для Свитолиной были призовые за Итоговый турнир в 2018 году, где она завоевала чемпионский титул, – 2,36 млн долларов.

Новости Свитолина драматично вышла в финал Итогового турнира

Тот факт, что Свитолина за выход в финал в этом году заработала больше, чем за победу в прошлом, обусловлен увеличением призового фонда Итогового турнира в два раза.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 ноября 25-летняя украинская теннисистка в решающем матче Итогового турнира WTA проиграла Эшли Барти – 4:6, 3:6.

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