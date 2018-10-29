''Расходиться через две недели'': Свитолина сделала важное заявление после победы на Итоговом турнире

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая накануне выиграла Итоговый турнир Международной теннисной ассоциации (WTA), призналась, что намерена серьезно отнестись к выбору нового тренера.
"Сейчас рано говорить о планах на следующий сезон. Пока я, очевидно, возьму отпуск. За три недели мне нужно решить все вопросы по здоровью. Далее я буду общаться с Энди Беттлсом по поводу своей команды, какие лучшие варианты, какие тренеры сейчас свободны, какой есть выбор. Я не хочу брать кого-то, а потом расходиться через две недели. Это ведь важное решение", – сказала Свитолина на пресс-конференции в Сингапуре.
Напомним, что в нынешнем сезоне Элина работала с тремя тренерами, причем с американцем Ником Савиано украинка рассталась всего через три недели сотрудничества.
Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина произвела настоящий фурор во время церемонии награждения на Итоговом турнире.
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