МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
LTE планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости тенниса

''Расходиться через две недели'': Свитолина сделала важное заявление после победы на Итоговом турнире

3.3тЧитать материал на украинском

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая накануне выиграла Итоговый турнир Международной теннисной ассоциации (WTA), призналась, что намерена серьезно отнестись к выбору нового тренера.

"Сейчас рано говорить о планах на следующий сезон. Пока я, очевидно, возьму отпуск. За три недели мне нужно решить все вопросы по здоровью. Далее я буду общаться с Энди Беттлсом по поводу своей команды, какие лучшие варианты, какие тренеры сейчас свободны, какой есть выбор. Я не хочу брать кого-то, а потом расходиться через две недели. Это ведь важное решение", – сказала Свитолина на пресс-конференции в Сингапуре.

Новости
Стало известно, сколько заработала Свитолина за победу в Итоговом турнире

''Расходиться через две недели'': Свитолина сделала важное заявление после победы на Итоговом турнире

Напомним, что в нынешнем сезоне Элина работала с тремя тренерами, причем с американцем Ником Савиано украинка рассталась всего через три недели сотрудничества.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина произвела настоящий фурор во время церемонии награждения на Итоговом турнире.

Читайте все новости по теме "WTA" на OBOZREVATEL.

Тема
WTA
Персона
Элина Свитолина
Источник
Источник:XSPORT
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
8
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги