"Полегчало": Свитолина рассказала росСМИ о Кубке Кремля

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась планами на стартовавший в Москве турнир "Кубок Кремля", в котором она будет принимать участие.

"Настроение у меня боевое. Надеюсь сыграть здесь пару матчей. Сегодня у меня хорошие новости, что я квалифицировалась на Итоговый турнир в Шэньчжэнь, поэтому настроение хорошее. Надеюсь, что смогу взять в Москве титул, поскольку для меня на любом турнире всегда самые высокие задачи. Победа всегда для меня находится в приоритете", - отметила Свитолина, которую цитирует "Чемпионат".

Элина Свитолина Wuhan Open

По ее словам, борьба за попадание на Итоговый турнир в Шэньчжэнь отняла у нее много сил.

"По поводу физической формы — я чувствую себя лучше. У меня была неделя перерыва после турнира в Пекине. Было много турниров сыграно за последний год и за последние месяцы из-за гонки в Шэньчжэне. Сейчас уже психологически я чувствую, что мне немного полегчало. Было очень много давления по поводу попадания в топ-8, и для меня это была задача на этот год, которая отняла очень много психологических сил", - добавила украинская теннисистка.

Новости Свитолина будет играть в России

На турнире "Кубок Кремля" в Москве Свитолина посеяна под первым номером. Украинка стартует со второго раунда. Ее первой соперницей будет победительница дуэли Онс Жабер (Тунис) - Вероника Кудерметова (Россия).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Свитолина рассказала о состоянии своего здоровья перед завершающей частью сезона.

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