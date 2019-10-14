"Это еще не конец": Свитолина в России вспомнила о Монфисе

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не намерена прекращать тренировки после завершения сезона.

При этом наша соотечественница надеется проводить больше времени со своим возлюбленным Гаэлем Монфисом.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис Instagram

"В этом году нет каких-то мыслей об отдыхе, потому что я знаю, что мужские турниры заканчиваются позже, и когда я закончу свои турниры, я буду больше с Гаэлем. Для меня это еще не конец. И потом, я очень активный человек и не могу просто лежать в шезлонге и ничем не заниматься. Я буду в Европе, все равно буду поддерживать форму. Я считаю, что атлет высокого уровня должен всегда поддерживать свою форму", – цитирует Элину Чемпионат.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина заявилась на Кубок Кремля в России.

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