Главная Новости
14 октября • обновлено в 21:11
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости тенниса

"Это еще не конец": Свитолина в России вспомнила о Монфисе

596 Читать материал на украинском

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не намерена прекращать тренировки после завершения сезона.

При этом наша соотечественница надеется проводить больше времени со своим возлюбленным Гаэлем Монфисом.

Новости
"Полностью разрушило": Свитолина сделала откровенное признание

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Instagram

"В этом году нет каких-то мыслей об отдыхе, потому что я знаю, что мужские турниры заканчиваются позже, и когда я закончу свои турниры, я буду больше с Гаэлем. Для меня это еще не конец. И потом, я очень активный человек и не могу просто лежать в шезлонге и ничем не заниматься. Я буду в Европе, все равно буду поддерживать форму. Я считаю, что атлет высокого уровня должен всегда поддерживать свою форму", – цитирует Элину Чемпионат.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина заявилась на Кубок Кремля в России.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Персоны
Гаэль Монфис Элина Свитолина
Место
Россия Москва
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Смирнов Алексей
Смирнов Алексей
Любит шеколад.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel