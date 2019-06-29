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"Прям брррр": Шарапова показала свой дом в США и вызвала издевки у россиян

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Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова приняла участие в телепрограмме "По домам" калифорнийского журнала Architectural Digest.

Спортсменка пустила журналистов в свой особняк в Лос-Анджелесе и рассказала о своем "гнездышке" в небольшом видео.

В основу проекта легли принципы японского минимализма.

"Меня вдохновляла японская архитектура и минималистичная эстетика. В детстве у меня было не очень много вещей. Для меня отсутствие лишних вещей – синоним здоровья. Если что-то не используешь, то оно и не нужно", - отметила Шарапова.

Стол Dos Gallos и картина Джо Гуда

Стол Dos Gallos и картина Джо Гуда

architecturaldigest.com

Стол сделала компания Dos Gallos. Ее работы стоят не меньше 15 тысяч долларов. Над ним висит картина Джо Гуда. В гостиной у Шараповой два больших дивана и два винтажных кресла. Еще в гостиной стоит фотография американского художника-авангардиста Жана-Мишеля Баския, который в 1988 году умер от передозировки наркотиками.

Гостиная

Гостиная

architecturaldigest.com

"Прям брррр": Шарапова показала свой дом в США и вызвала издевки у россиян

architecturaldigest.com

Садик и фойе

Садик и фойе

architecturaldigest.com

Бассейн

Бассейн

architecturaldigest.com

Боулинг в подвале

Боулинг в подвале

architecturaldigest.com

Кабинет

Кабинет

architecturaldigest.com

Кухня

Кухня

architecturaldigest.com

Гостиная

Гостиная

architecturaldigest.com

Кабинет

Кабинет

architecturaldigest.com

Кабинет

Кабинет

architecturaldigest.com

Боулинг в подвале

Боулинг в подвале

architecturaldigest.com

Картина Криса Гуолтни

Картина Криса Гуолтни

architecturaldigest.com

Веранда

Веранда

architecturaldigest.com

Российские болельщики не оценили стиль своей соотечественницы, оставив издевательские комментарии под фотографиями.

" Шурупы в гипсокартоне следовало бы зашпаклевать, а то ржавчиина пойдет", "Никогда не понимал и наверное никогда не пойму как можно жить в таком интерьере, больше похоже на площадку для фотосессий, весь дом искусственный, прям брррр", - пишут юзеры.

"Прям брррр": Шарапова показала свой дом в США и вызвала издевки у россиян
"Прям брррр": Шарапова показала свой дом в США и вызвала издевки у россиян
"Прям брррр": Шарапова показала свой дом в США и вызвала издевки у россиян
"Прям брррр": Шарапова показала свой дом в США и вызвала издевки у россиян
"Прям брррр": Шарапова показала свой дом в США и вызвала издевки у россиян
"Прям брррр": Шарапова показала свой дом в США и вызвала издевки у россиян
"Прям брррр": Шарапова показала свой дом в США и вызвала издевки у россиян
"Прям брррр": Шарапова показала свой дом в США и вызвала издевки у россиян
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Шарапова отказалась играть на турнире в Риме

Как сообщал OBOZREVATEL, Мария Шарапова впечатлила фанатов футуристическим нарядом на торжественной вечеринке журнала Vanity Fair, состоявшейся после раздачи "Оскаров".

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Персона
Мария Шарапова
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Д*билы с обоза пробили очередное дно.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
"Никогда не понимал и наверное никогда не пойму как можно жить в таком интерьере, больше похоже на площадку для фотосессий, весь дом искусственный, прям брррр".....написал украинец живущий в хлеву со свиньями)))))))))
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