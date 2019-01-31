''Просто очень стыдно'': Свитолину затравили за видео после скандала со сборной

Первая ракетка Украины Элина Свитолина отказалась от участия в составе сборной на Кубке Федерации, объяснив решение травмой спины.

Через несколько дней на общей странице со своим парнем теннисистом Гаэлем Монфисом наша спортсменка опубликовала видео. На ролике француз бросил Свитолину в снег, и теннисистка упала в сугроб на спину.

При этом пара веселилась и шутила, что стало предметом негодования ее поклонников. "Вот она и спалилась! Какая травма, не смешите мои тапочки...Просто очень стыдно, что эта теннисистка не хочет играть за свою страну", "Как можно девушку с травмой кидать в сугроб? Процедура, наверное, такая", "Элина усиленно лечит травму, как я понимаю", "Есть такие, кто верит в ее травму?" - возмутились болельщики в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за отказа первой ракетки Украины Элины Свитолиной играть в матчах Кубка Федераций разгорелся скандал между ее агентом Стефаном Гурковым и Федерацией тенниса Украины. Менеджер спортсменки обвинил функционеров в непрофессионализме, на что те ответили интересными подробностями переговоров с теннисисткой.

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