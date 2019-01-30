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''Приспособленец'': в ФТУ жестко поставили на место агента Свитолиной из-за отказа от сборной

2.4тЧитать материал на украинском

Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин ответил на обвинения агента Элины Свитолиной Стефана Гурова в непрофессионализме. Первая ракетка Украины отказалась участвовать в матчах Кубка Федерации со сборной, сославшись на травму.

"Гуров — это приспособленец, который на всем сделал себе имя и заработал деньги. Я вообще не понимаю, какое отношение он имеет к сборной, к матчам за команду", - цитирует Зукина SportArena.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

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При этом функционер усомнился в причине отказа Свитолиной играть за сборную Украины.

"Мы знали, что у нее есть небольшое повреждение, но у всех теннисистов всегда есть повреждения. На наш взгляд, не оно было причиной отказа от участия в матче. Никто никак не опроверг, что были выдвинуты совершенно другие условия практически за неделю до выезда", - наехал на теннисистку и ее агента Зукин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Элина Свитолина
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