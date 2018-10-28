Президент Федерации тенниса России опозорился с прогнозом против Свитолиной

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев перед финальным матчем Итогового чемпионата WTA в Сингапуре заявлял, что Слоан Стивенс обыграет украинку Элину Свитолину.

Элина Свитолина

"По качеству игры Стивенс точно в тройке лучших теннисисток в мире. Но сконцентрировано она играет не на всех турнирах, может, это и хорошо. Однако в тех турнирах, в ходе которых она выступает сконцентрировано, когда она в форме, играет в финалах. В тактическом плане она хороша, в стабильности, показывает качественный теннис. Считаю, она должна обыгрывать Свитолину исходя из уровня тенниса", — цитирует Тарпищева "Р-Спорт".

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Напомним, что финал Итогового турнира Свитолина - Стивенс завершилась со счетом 3-6, 6-2, 6-2 в пользу украинки.