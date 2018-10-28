МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости тенниса

Президент Федерации тенниса России опозорился с прогнозом против Свитолиной

9.8тЧитать материал на украинском

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев перед финальным матчем Итогового чемпионата WTA в Сингапуре заявлял, что Слоан Стивенс обыграет украинку Элину Свитолину.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

"По качеству игры Стивенс точно в тройке лучших теннисисток в мире. Но сконцентрировано она играет не на всех турнирах, может, это и хорошо. Однако в тех турнирах, в ходе которых она выступает сконцентрировано, когда она в форме, играет в финалах. В тактическом плане она хороша, в стабильности, показывает качественный теннис. Считаю, она должна обыгрывать Свитолину исходя из уровня тенниса", — цитирует Тарпищева "Р-Спорт".

Новости
Взрыв напугал Свитолину на церемонии награждения Итогового турнира

Напомним, что финал Итогового турнира Свитолина - Стивенс завершилась со счетом 3-6, 6-2, 6-2 в пользу украинки.

Читайте все новости по теме "WTA" на OBOZREVATEL.

Тема
WTA
Персона
Элина Свитолина
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
3
25
Смешно
4
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Позор - это естественное состояние пидарасов
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Встромил Ипатий, Якщо Ви не космосі, то порівняйте текст заголовку та текст статті, Обоз знов провакує своїми заголовками.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Простите, ну какой здесь позор Тарпищева, да все мировые букконторы относили Свитолину к аутсайдерам турнира и что, им позор? Cвитолина молодец, собралась.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Фоменков Владимир, Поддерживаю! Прогноз не состоялся, это не позор. Елина молодец!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Собко Олег
Собко Олег
респект і повага, до великої спортсменки!!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наши блоги