Предстоит операция? Стало известно о серьезных проблемах у Свитолиной

Меценат Юрий Сапронов, который был спонсором Элины Свитолиной на старте ее карьеры, рассказал о проблемах со здоровьем украинской теннисистки, отметив, что ей может потребоваться операция.

Элина Свитолина с февраля играет, невзирая на травму колена WTA

"Травма правого колена. Я выскажу свои личные мысли и размышления. Не знаю, как поступит Элина и тренерский штаб. Эта травма была получена 16 февраля в Дубаи, в полуфинале против Белинды Бенчич. Невероятная работа врачей и физиотерапии дала возможность Элине продолжать играть сезон. Считаю его успешным, ибо впервые в карьере есть два полуфинала Шлемов — Wimbledon и US Open. Элина сейчас 3-я в мире в текущем рейтинге и 9-я в рейтинге года на Итоговый турнир WTA", — написал Юрий Сапронов на своей странице в Facebook.

По мнению теннисного мецената, первой ракетке Украины можно пожертвовать выступлением на Итоговом турнире ради полного восстановления.

"Понимаю, за что борется Элина. Слишком много очков "сгорят", если она не попадет на Итоговый, а там играет восемь лучших по результатам года. Осталось два крутых турнира — Ухань и Пекин. Я бы не играл их, а также забил бы на Итоговый. Занимался бы предметно коленом. Вплоть до, не дай Бог, операции. 25 лет. Вся карьера впереди. Здоровья тебе, Элина! Это мои личные мысли. Не разговаривая ни с Элиной, ни с менеджерами, ни с тренерским штабом", — добавил Сапронов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина снялась с матча против чешки Мари Бузковой во втором круге турнира в Гуанчжоу из-за проблем с коленом.

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