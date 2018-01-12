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"Позор для тенниса": в Англии загнобили звездную россиянку Шарапову

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова подверглась жесткой травле со стороны британцев. В Англии загнобили звездную теннисистку после того, как организаторы Australian Open пригласили россиянку на открытие турнира.

"Шарапова в Австралии – позор для тенниса. Это – очередной пример, как теннисное руководство позволяет этому виду спорта опускаться. Ужасно было смотреть, как Марию Шарапову, отбывавшую 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония, принимали в Мельбурне с такой помпой. Это укрепило веру в то, что этот вид спорта раз за разом проявляет себя слабым, когда дело касается нарушителей допинг-правил", - написало о россиянке авторитетное издание Times.

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Британцы негодуют, что никто даже не вспомнил о том, что Шарапову отстраняли от спорта из-за допинга.

"Церемония превратилась в фарс, когда ведущий телеканала Channel 7 и интервьюер Хэмиш МакЛахлан не упомянул о дисквалификации Марии во время длительного интервью прямо на корте. Он назвал это "тайм аутом", будто это была какая-то пауза по желанию. Это очередной постыдный эпизод, в котором теннис раскатал красную ковровую дорожку перед нарушительницей антидопинговых правил. К черту, по-видимому, отправляя всех, кто пытается удержаться от употребления запрещенных препаратов", - отметили в Англии.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что Марию Шарапову загнобили в соцсети за "пьяное" фото.

Читайте все новости по теме "Australian Open" на Обозревателе.

Тема
Australian Open
Персона
Мария Шарапова
Место
АвстралияМельбурн
Источник
Источник:Советский спорт
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