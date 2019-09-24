"Полностью разрушило": Свитолина сделала откровенное признание

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о состоянии своего здоровья перед турниром в Ухане (Китай) с призовым фондом почти 3 миллиона долларов.

Ранее теннисный меценат и бывший спонсор Элины Юрий Сапронов высказал мнение, что украинка почти целый сезон играет под воздействием травмы, и ей необходима операция.

"У меня были некоторые проблемы со здоровьем, но так продолжается уже какое-то время. Дела идут то лучше, то хуже. Сейчас трудно судить, как я себя чувствую. Я живу сегодняшним днем и не слишком об этом задумываюсь. Нельзя, чтобы эти мысли закрались в голову. Я двигаюсь постепенно, от матча к матчу, день за днем. Посмотрим, как я буду себя чувствовать", - отметила Свитолина на пресс-конференции в Китае.

Элина Свитолина Wuhan Open

Она также заявила, что не пришла к окончательному решению по травме.

"Если говорить о моей травме, то на данный момент нет какого-то конкретного решения. То есть, я бы могла и не играть в Чжэнчжоу и Гуанчжоу, но я решила играть, решила попробовать. Я же не знала, что проведу 5 часов и 15 минут на корте за один день и это полностью разрушит мою форму и мой организм к следующему турниру, где я была не готова играть", - заявила спортсменка.

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Основной целью на остаток сезона она назвала выступление на Итоговом турнире, где победила в 2018 году.

"Однозначно, это моя цель на концовку сезона. Но слишком задумываться над тем, что нужно делать, я не буду. Мне осталось отыграть три турнира, все теннисистки довольно близко друг к другу по очкам. Так что да, это моя цель, но и цель также не убить свое колено. Это тоже важно, я так считаю (смеется). Вот почему я стараюсь сфокусироваться на своем здоровье и своей игре. Что должно произойти, то и произойдет", - добавила украинская теннисистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 24 сентября Элина выбила из борьбы на супертурнире в Ухане экс-первую ракетку мира Гарбинье Мугурусу.

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