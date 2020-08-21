Пишут, что меня побьют, как буду в Киеве, – теннисистка Костюк

Украинская теннисистка марта Костюк призналась, что получает много нелицеприятных сообщений в социальных сетях.

По словам 18-летней спортсменки, ей часто поступают угрозы от любителей делать ставки на спортивные события.

"Была ситуация, когда мне только исполнилось 14 лет, я поехала на соревнования в Украине и получила такое сообщение, после которого очень сильно и долго плакала. А так мне пишут разное: например, что меня побьют, как буду в Киеве. Человек просто поставил на меня, а я проиграла матч. Пишут жестокие вещи: что мама умрет от всех болезней, я все ноги себе сломаю. Я сразу блокирую, если что-то очень плохое говорят", – заявила Марта в интервью "Суспільне Спорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина отказалась выступать на Открытом чемпионате США US Open.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!