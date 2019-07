Первый человек на планете: Федерер установил уникальный рекорд в истории тенниса

Третья ракетка мира Роджер Федерер стал первым человеком в истории тенниса, который выиграл 350-й матч на турнирах "Большого шлема".

Это уникальное достижение 37-летний швейцарский теннисист установил в третьем круге Wimbledon, обыграв француза Люку Пуя со счетом 7:5, 6:2, 7:6.

На втором месте Серена Уильямс, у которой 337 побед. В мужском туре второй Новак Джокович – 273 победы (но его обходят еще три женщины – Навратилова, Эверт и Граф).

🇨🇭 @rogerfederer becomes the first player to record 350 Grand Slam singles match wins. #Wimbledon pic.twitter.com/D7Ss8BTHko