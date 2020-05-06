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6 мая • обновлено в 19:17
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"Первая ночь была адом": Харольд Майо рассказал, как болел коронавирусом

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Первая ракетка мира среди юниоров француз Харольд Майо рассказал, что перенес болезнь, напоминающую COVID-19, по возвращении из Китая в декабре 2019 года.

Харольд Майо

Харольд Майо

P. Lahalle/L'Équipe

"Первая ночь после возвращения была адом. Я проснулся часа в три утра весь мокрый. У меня был озноб, судороги. Никогда так плохо себя не чувствовал. Четыре-пять дней у меня были проблемы с дыханием. Сначала я подумал, что это из-за операции на носе, которую я перенес незадолго до того. Но врач сказал, что это тяжелый грипп. Многие из моих близких тоже переболели, включая родителей. Все заразились от меня", - цитирует француза L’Equipe.

Напомним, первоначально считалось, что коронавирус 2019-nCoV возник в декабре 2019-го на рынке морепродуктов китайского города Ухань, но последние месяцы все чаще обсуждается, что китайские власти долго скрывали информацию о вспышке вируса и на самом деле он появился раньше, в том числе, возможно, в результате тестов в уханьском институте вирусологии.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
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