Виновата ошибка: отношения Свитолиной и Монфиса обречены

Первая ракетка Украины Элина Свитолина расстается с известным французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Обозреватели Евроспорт называют причину такого скоротечного романа.

В современном мире скрыть интересы, взгляды и тем более отношения не под силу не то что медийной личности, но и обычному человеку. Отслеживания через лайки, репосты и запросы в соцсетях любого превращают в Шерлока; минимальный анализ рождает теории, обвинения и слухи, но кто-то, как Монфис и Свитолина, даже не скрывается.

Предположения, что теннисисты небезразличны друг другу, появились во время Australian Open-2019. Француз активно поддерживал украинку из ее бокса в матче второго круга против Виктории Кужмовой и не прятался от камер. Гаэль подбадривал подругу и заводил после каждого розыгрыша, а в перерывах между геймами игроки ловили взгляды друг друга.

Ситуация повторилась через два дня на победной встрече с Чжан Шуай. Когда сомнения отпали – Свитолина сдалась. "Мы же здесь собрались ради тенниса, поэтому это было немного странно, – отреагировала украинка на вопрос об отношениях с Монфисом во время флеш-интервью. – Каждый из нас понимает, через что проходит другой. Да, это здорово. Для вас это был сюрприз? Что ж, да, мы встречаемся".

Образование парочки взбудоражило теннисный мир: кто-то осуждал Элину за выбор иностранца, кто-то желал любви до смерти, а в это время медиа подпитывали историю многочисленными интервью с главными героями и заваливали соцсети их фотографиями.

Звездной парочке, казалось, и так нечего было скрывать, но Элина и Гаэль пошли дальше. Теннисисты завели в инстаграме общий аккаунт G.E.M.S.Life и делились с подписчиками каждым совместным шагом: начиная с тренировок и заканчивая обнимашками в постели. Страничка набирала популярность, но теперь она мертва – возлюбленные снесли ее сразу после вылета с "Ролан Гаррос", как и общие фото из личных профилей. Единственный оставшийся снимок – с турнира в Мадриде, где помимо Свитолиной и Монфиса запечатлены Стэн Вавринка и игроки "Реала" – Лука Модрич и Тони Кроос.

Дошло до того, что Элина и Гаэль отписались друг от друга в соцсетях, хотя через какое-то время осознали ошибку. Тем не менее, отношения теннисистов явно надорваны, и хотя официально они не объявили о расставании, очевидно, что их лавстори на грани вымирания.

Одной из причин для прекращения общения, вероятно, послужили неудовлетворительные результаты. С начала года Свитолина ни разу не вышла в финал (лучший результат – 1/2 Индиан-Уэллс) и скатилась с шестого на девятое место в рейтинге. Грунтовый сезон – последняя капля: Элина проиграла три матча при двух победах, одна из которых на отказе соперницы.

Монфис тоже ничем особенным не выделился: хотя француз вошел в топ-20 сильнейших, на "Шлемах" он вылетал рано, а единственный титул завоевал на турнире ATP 500 в Роттердаме. "Уверена, есть люди, хейтеры, которые говорят, что после начала отношений с Гаэлем я стала хуже играть. Cчитаю, что это не имеет значения. Сейчас я счастлива, и это самое главное", – за день до старта Roland Garros Свитолина призналась, что спорт отошел для нее на второй план.

It's a love match! ❤ Watch Elina Svitolina get personal about Gael Monfils! #RG19 pic.twitter.com/umcKJMaJPe

Теперь история любви движется к финалу, и виновата в этом ошибка в самом начале отношений. Элина и Гаэль чересчур рьяно доказывали свою любовь окружающим, слишком быстро выложили ее на всеобщее обозрение. "Гаэль очень открытый человек, и для меня это тоже естественно. Если болельщики хотят что-то увидеть, то мы покажем, поделимся, – объяснила поведение Свитолина. – Очень важно не закрываться, не делать ситуацию неловкой. Каждую неделю мы находимся в объективах камер, по телевизору видно, как мы поддерживаем друг друга, так что я не видела смысла что-то скрывать".

Общий аккаунт, многочисленные совместные фото и даже небольшой фильм – теннисисты превратили отношения в мини-шоу наподобие "Дома-2", позволили фанатам наблюдать за ними в режиме лайв и нон-стоп. Когда результаты посыпались, поклонникам осталось одно – связать провал с чрезмерной увлеченностью друг другом. Полился хейт, начались лишние вопросы и предвзятость – всего этого можно было избежать.

Об отношениях Марии Шараповой и Григора Димитрова общественность узнала только спустя год после начала их общения. Теннисисты тщательно скрывались от папарацци и засветились пару раз вне турниров. "Хотелось бы, чтобы в жизни оставалась часть, доступная только тебе, ведь и так большая часть нашей жизни находится на всеобщем обозрении", – Мария признала связь с Димитровым, но жирно намекнула, что не станет кормить репортеров историями из личной жизни.

It's game, set, match for Maria Sharapova & Grigor Dimitrov. The couple have split up after almost 3 years of dating. pic.twitter.com/dOHyth8pKr