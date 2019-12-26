Озвучена официальная позиция ФТУ по скандалу со Свитолиной

Исполнительный директор Федерации тенниса Украины (ФТУ) Евгений Зукин уточнил позицию относительно возможного участия Элины Свитолиной в Олимпийских играх в Токио.

Элина Свитолина sport.ua

"То, что сейчас происходит, я бы назвал невозможностью на сегодня достигнуть договоренностей, которые удовлетворят обе стороны. Если Свитолина хочет выступать на Олимпиаде, ФТУ не будет препятствовать. Элина не дала по состоянию на сегодня никакого ответа будет ли она выступать на Кубке Федерации за Украину. Мы ждем от нее информацию до конца года, так как 6 января 2020 года должны подать официальную заявку в ITF", - цитирует Зукина tribuna.com.

Зукин объяснил, в чем произошло недопонимание в связи с последними публикациями.

"Основной месседж был в том, что ФТУ не станет шантажировать Свитолину участием в Олимпийских играх для Кубка Федерации. Он был фактически утерян в потоке другой информации. На первое место вышло то, что без ФТУ Wild Card не будет. Это тоже правда, но мы будем помогать его получить, – заявил Зукин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 декабря появилась информация, что Федерация тенниса Украины (ФТУ) не исключает, что первая ракетка страны Элина Свитолина не выступит на Олимпиаде-2020 .

Конфликтная ситуация возникла из-за отказа Элины играть за сборную в февральском матче Кубка Федерации.

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