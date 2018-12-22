''Отодвигает спорт'': Свитолина сделала заявление о ситуации в Украине

Украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая 4-ю строчку в мировом рейтинге прокомментировала последние события в стране и удивилась своей роли в развитии спорта.

Элина Свитолина

“Политика всегда будет в центре внимания. Каждый день всем нам приходится слышать плохие новости. Это очень тяжело, особенно для детей и нашего будущего. Украинцам сложно сосредоточиться на чем-то другом, помимо политики. Но я всегда говорю, что, если каждый будет качественно делать свою работу, то всё будет в порядке", - цитирует спортсменку официальный сайт WTA.

Вспомнила украинская теннисистка и свой недавний приезд в Киев и то с какими новыми ощущениями она столкнулась после многочисленных разговоров с своми болельщиками.

"До приезда в Киев я даже не осознавала, что столько людей здесь следят за теннисом и моими успехами. Неделя в Киеве была безумной. Я поняла, насколько важен мой вклад в развитие спорта в Украине. Сейчас в нашей стране происходит много всего, что отодвигает спорт на задний план”,- отметила Элина Сввитолина.

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина выложила у себя в соцсетях небольшое видео с тренировками. "Следующий уровень" - подписала клип первая ракетка нашей страны.

В ролике 24-летняя одесситка истязает себя по максимуму: боксирует, упражняется с тренировочными канатами, бросает специальные тяжелые фитнес-мячи, прыгает на скакалке, делает выпады и болгарский сплит-присед со штангой.