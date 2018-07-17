"От гимна Украины наворачиваются слезы": Свитолина получила орден

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина получила орден "За заслуги" ІІІ степени. Элина Свитолина подчеркнула, что государственная награда для нее, это "невероятный стимул двигаться вперед".

"Я очень благодарна всем, кто был причастен к этому. Государственная награда очень много для меня значит. Когда играет гимн Украины в честь моей победы, у меня всегда накатываются слезы на глаза, потому что это очень важно – выступать за свою страну и быть лучшей. Очень трогательно, что так много людей за меня болеют, и много флагов Украины сейчас на трибунах", - цитирует спортсменку пресс-служба ХОГА.

Дуже рада отримати цю важливу для мене нагороду!🏅



Слава Україні!💙💛 pic.twitter.com/nHrN7Sf5GG — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 17 июля 2018 г.

Ранее откровенный наряд Свитолиной вызвал споры в Instagram.