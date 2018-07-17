Мы на Facebook
МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

"От гимна Украины наворачиваются слезы": Свитолина получила орден

979Читать новость на украинском

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина получила орден "За заслуги" ІІІ степени. Элина Свитолина подчеркнула, что государственная награда для нее, это "невероятный стимул двигаться вперед".

"Я очень благодарна всем, кто был причастен к этому. Государственная награда очень много для меня значит. Когда играет гимн Украины в честь моей победы, у меня всегда накатываются слезы на глаза, потому что это очень важно – выступать за свою страну и быть лучшей. Очень трогательно, что так много людей за меня болеют, и много флагов Украины сейчас на трибунах", - цитирует спортсменку пресс-служба ХОГА.

Новости
"Гордость за родную страну!" Свитолина сделала заявление об Украине

Ранее откровенный наряд Свитолиной вызвал споры в Instagram.

Персоны
Юлия СветличнаяЭлина Свитолина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги